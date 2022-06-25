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Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы

19:06, 25.06.2022
Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы
Фото: mil.ru

Россия намерена передать Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшее время, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Комплексы могут применять баллистические и крылатые ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Президент РФ предложил дать министерствам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран поручения о проработке деталей.

В мае Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400, сообщает RT.

3 июня Министерство обороны РФ опубликовало видео первого пуска ракет оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер-М», проведенного за пределами России.

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Маргарита Головатенко
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