Клещи в этом году покусали более 260 тысяч россиян

В медицинские учреждения после укусов клещей в этом году обратились более 260 тысяч россиян, у 203 граждан выявили клещевой вирусный энцефалит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.



Из 267 420 пострадавших 68 385 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений (СМП — 275 624), подчеркнули в ведомстве.

Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период.

Фото: pixabay.com

В Татарстане в этом году исследовали 1,2 тысячи клещей, которых жители нашли на своем теле и принесли специалистам. Почти каждый четвертый из них — 23% — оказался заражен боррелиозом. Вируса клещевого энцефалита в клещах не обнаружено. Случаев клещевого энцефалита на сегодня также нет.



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Маргарита Головатенко