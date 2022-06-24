Почти четверть исследованных в Татарстане клещей заражены боррелиозом
В Татарстане в этом году исследовали 1,2 тысячи клещей, которых жители нашли на своем теле и принесли специалистам. Почти каждый четвертый из них — 23% — оказался заражен боррелиозом.
— То есть потенциально граждане после укуса таких клещей могут быть инфицированы. Вируса клещевого энцефалита в клещах не обнаружено. Случаев клещевого энцефалита на сегодня также нет, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
В этом году число обращений к врачам после укусов клещей выросло в республике почти в два раза. За помощью медиков пришли 5 218 татарстанцев.
В начале недели сообщалось, что с начала эпидемического сезона в медучреждения Татарстана из-за укусов клещей обратились 4 483 человека. Подобные случаи зарегистрированы во всех районах республики, кроме Апастовского и Кайбицкого.
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Справка
Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — это природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов.
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