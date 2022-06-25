ВОЗ: в мире выявили 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в мире.



С момента публикации в ВОЗ предыдущего информационного бюллетеня заболеваемости 27 мая пришли сведения о 270 новых вероятных случаях заболевания. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.

Нынешняя вспышка гепатита неизвестного происхождения была зафиксирована 5 апреля. Тогда Великобритания уведомила ВОЗ о 10 заболевших в Шотландии детях в возрасте до 10 лет. В настоящее время половина случаев заболевания приходится на Европу, включая 267 случаев, зарегистрированных в Великобритании, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлую субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России не зарегистрировали ни одного случая гепатита неизвестной этиологии.



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Маргарита Головатенко