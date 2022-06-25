В Казани прощаются с Фатихом Сибагатуллиным

На прощание с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным, которое в эти минуты проходит в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, прибыли сотни людей. Актовый зал Дворца земледельцев заполнен под завязку. Здесь собрались члены Кабинета министров РТ, главы муниципальных районов, коллеги по Госдуме, родные и близкие.

С прощальным словом выступили Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин и другие официальные лица. Ведет церемонию глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

По словам Мухаметшина, с такими людьми, как Фатих Саубанович, уходит целая эпоха:

— Он был цельной, увлеченной личностью, беззаветно любящей свою Родину, содействовал поступательному развитию республики, — в частности, отметил председатель парламента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Похоронят доктора ветеринарных наук, профессора кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатиха Сибагатуллина в 11.00 в селе Апазово Арского района Татарстана, откуда он родом. Видный деятель республики ушел из жизни ночью 24 июня в возрасте 72 лет.

Ранее президент республики Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Сибагатуллина:

— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю.

Фото: realnoevremya.ru

Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Ватан» в Арском районе. В 1976—1980 годах руководил колхозом «Правда» Балтасинского района. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.

В 1990—1995 годах был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995—1996 годах — вице-премьером РТ и главой Минсельхоза РТ. В 1996—2007 годах руководил Нурлатским районом и Нурлатом. С 2007 по 2021 год был депутатом Госдумы от Татарстана.

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Кристина Иванова