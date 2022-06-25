В Казани в пятницу задержали 15 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 24 июня, задержали 15 водителей в пьяном состоянии и еще одного водителя без прав.

Всего в пятницу произошло 171 ДТП, в пяти из которых пострадали люди. В городе зарегистрировали два столкновения и три наезда на пешеходов.

В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг в Казани произошло 166 аварий, люди пострадали в четырех. Задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после наезда на мать с ребенком Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель. Женщина погибла на месте, а девятилетнюю девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. ДТП случилось 23 июня в 23.25 в Альметьевске. На место происшествия выезжал и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

Маргарита Головатенко