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В Альметьевске водитель сбил мать с ребенком — женщина погибла на месте

08:33, 24.06.2022 2
В Альметьевске водитель сбил мать с ребенком — женщина погибла на месте
Фото: прокуратура Татарстана

В Альметьевске 23 июня в 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной автомобиль Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель, наехал на женщину с ребенком, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

44-летняя женщина скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

Фото: прокуратура Татарстана

По состоянию на 16 июня, с января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировано 348 ДТП с участием пешеходов. В ДТП погибли 25 человек, еще 333 пострадали. Больше всего наездов произошло вне пешеходных переходов — 189. В них погибли 23 человека, пострадал 171 татарстанец.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:43
    А что они делали ночью На улице???? Так еще и на проезжей части. Я например считают водитель не виноват. Он же не на пешеходном переходе сбил. Тем более у них светоотражельные одежды не было
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  • Анонимно 09:20
    Вы можете считать что угодно. Наехал на людей уже виноват. Убил. Тем более.
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