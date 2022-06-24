В Альметьевске водитель сбил мать с ребенком — женщина погибла на месте

Фото: прокуратура Татарстана

В Альметьевске 23 июня в 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной автомобиль Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель, наехал на женщину с ребенком, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



44-летняя женщина скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

Фото: прокуратура Татарстана

По состоянию на 16 июня, с января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировано 348 ДТП с участием пешеходов. В ДТП погибли 25 человек, еще 333 пострадали. Больше всего наездов произошло вне пешеходных переходов — 189. В них погибли 23 человека, пострадал 171 татарстанец.

Маргарита Головатенко