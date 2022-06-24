Сырки «Б.Ю. Александров» сменят название

Сырки «Б.Ю. Александров» с 26 июня начнут продаваться под брендом «А, Ростагрокомплекс» после исков дочери умершего в 2020 году создателя бренда Екатерины Александровой к производителю сырков «Ростагрокомплекс». Об этом сообщает Forbes.

Смена бренда произошла после исков Екатерины Александровой к «Ростагрокомплексу» примерно на 1,49 млрд рублей за понесенные ею убытки с требованиями изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров».

Фото: wikipedia.org

По данным издания, логотип продукции уже поменялся на сайте компании.



Компанию «Ростагроэкспорт» основали в 1995 году Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов, она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Самый известный бренд компании — «Б. Ю. Александров». После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор.

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Татьяна Леухина