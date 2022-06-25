Исполкому Зеленодольского района не удалось отсудить у АО «Красный Восток Агро» газопровод

Как стало известно «Реальному времени», исполком Зеленодольского района РТ проиграл АО «Красный Восток Агро» спор из-за газопровода. Исполком требовал признать право муниципальной собственности на «бесхозный» газопровод среднего, низкого давления в селе Татарское Азелеево. Труба протяженностью свыше 707 метров вела к животноводческому комплексу «КВ-Агро».

ООО «Газпром трансгаз Казань», привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, пояснило, что еще 5 декабря 2003 года его структурное подразделение ЭПУ «Зеленодольскгаз» выдало техусловия на газоснабжение упомянутого животноводческого комплекса. Заказчиком строительства выступало ОАО «Красный Восток». Приемочная комиссия с участием представителей Ростехнадзора тогда подписала акт приемки сети газораспределения системы «Газоснабжение животноводческого комплекса». И спорный объект не находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Казань».

Однако, у Зеленодольского исполкома он почему-то попал в перечень бесхозных объектов газоснабжения. И действительно, судя по ответам Росимущества и Минзеиммущества РТ, ни в реестре объектов федеральной, ни в реестре объектов государственной собственности эта «труба» не значится. В то же время, как подтвердила Палата земельных и имущественных отношений Зеленодольского района, не зарегистрирован газопровод и в реестре муниципального имущества. Следствием этого и стал иск в суд. «КВ-Агро» же подтвердило, что в свое время именно оно несло все расходы по строительству этого сооружения и по настоящее время финансирует его техобслуживание.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что один и тот же газопровод был дважды под разными номерами поставлен на кадастровый учет. Первый — в рамках контракта Минземимущества с ООО «Газпром трансгаз Казань», второй — самим АО «КВ-Агро». Иначе говоря, имеет место задвоение объектов. В связи с этим Управление Росреестра в настоящее время вносит необходимые коррективы. На основании этого Арбитражный суд РТ отказал исполкому Зеленодольского района в иске. Вчера Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение татарстанского арбитража без изменения.

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Любовь Шебалова