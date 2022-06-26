Казанские рестораны без летней веранды пользуются меньшим спросом и теряют до 30% выручки

Фото: Максим Платонов

Рестораны, которые не устанавливают в теплое время года летнюю веранду, могут потерять от 20 до 30% выручки. Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

— [У заведений общественного питания без летней веранды] наблюдается спад [выручки] на 20—30%. Особенно если они находятся не на туристическом трафике и не имеют летней веранды, — рассказала она.

Шарафутдинова уточнила, что при хорошей погоде клиенты предпочитают места на улице и реже посещают те заведения, которые рассаживают гостей исключительно в помещении. Особенно сильно отсутствие летних веранд может сказываться на работе точек общественного питания, до которых в меньшей степени доходит туристический трафик.

Вместе с этим она добавила, что летние веранды не приносят большого увеличения трафика. Клиенты обычно просто начинают занимать места на улице и перетекают из помещений на открытый воздух.

— У нас не происходит такого [серьезного] увеличения [количества клиентов], потому что люди из зала перемещаются на веранду, — поделилась Шарафутдинова.

Фото: Максим Платонов

Также она добавила, что установка летних веранд влечет за собой дополнительные расходы. Касаются они в первую очередь увеличения количества персонала для обслуживания дополнительных мест.

— Что касается [расходов] на содержание, то, конечно же, это дополнительные расходы в виде, во-первых, дополнительной уборки и, во-вторых, дополнительного персонала. Мы в любом случае, независимо от того, что люди переходят на веранду, в зале персонал сохраняем, а на веранду привлекаются дополнительные сотрудники, — рассказала Шарафутдинова.

Но, по ее словам, летние веранды все же несут огромный плюс в виде увеличения размера выручки в среднем до 15—20%. У некоторых заведений она и вовсе может вырастать на все 50%. Особенно сильно здесь выигрывают те кафе и рестораны, которые находятся в туристических местах и пользуются в летний период большим спросом.

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Артем Гафаров