В Татарстане проведут капремонт системы берегоукрепления Куйбышевского водохранилища за 82 млн рублей

В Верхнеуслонском районе Татарстана проведут капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Куйбышевского водохранилища на участке от ПК 0+00 до ПК 4+60. Первоначальная стоимость работ составляет 82 млн рублей. Источником финансирования стали средства бюджетных учреждений, доведенные в виде субсидий. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Отмечается, что целью работ является повышение безопасности и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения для предотвращения негативного воздействия водохранилища. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и до 30 ноября этого года.

Подрядчику необходимо заменить существующие упорные блоки, а также демонтировать плиты и спланировать основание из щебеночного фильтра. Кроме того, ему необходимо заменить лестничные марши и ограждения.

Подать заявку можно до 11 июля, итоги подведут 14 июля.

Фото: upload.wikimedia.org

Напомним, с 21 мая Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения водных ресурсов. Так, по данным Минэкологии Татарстана, в период весеннего половодья в республике велись сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту Волги. Для этих целей разрешается приостанавливать весеннее наполнение нижневолжских водохранилищ и даже срабатывать часть уже накопленного в них запаса воды.

При этом минимальный уровень воды у плотины гидроузла внутри половодного периода должен быть не ниже минимального навигационного уровня — 49,0 м БС.

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Максим Кокунин