Минтранс: в российский реестр перевели 1207 из 1274 эксплуатируемых самолетов

Подавляющее большинство летающих в России самолетов получили регистрацию в национальном реестре воздушных судов. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

В российском реестре воздушных судов зарегистрировали 1 207 самолетов, из них пассажирских — 1 151. В ведомстве не согласились с опасениями Международной организации гражданской авиации (ICAO) насчет взаимосвязи так называемой двойной регистрации с безопасностью полетов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщали СМИ со ссылкой на закрытый бюллетень ICAO, это ставит под сомнение действительность лицензий на радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что безопасная эксплуатация в стране иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций продлится в течение пяти лет. Такие подсчеты произвел Минтранс.



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Татьяна Леухина