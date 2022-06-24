В воздухе Казани пять пунктов наблюдения зафиксировали повышенную концентрацию загрязняющих веществ

В Казани сразу пять из десяти пунктов наблюдения за состоянием воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и фенола. Данные опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Пункт наблюдения №7 (ул. Декабристов, 183) выявил повышенную концентрацию формальдегида. Она достигла 0,059 мг/кубометр при предельно допустимом уровне в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5 (ул. Татарстан, 72). Она составила 0,054 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №3 (ул. Мартына Межлаука) зафиксировал предельно допустимую концентрацию фенола. Она составила 0,01 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень фенола в воздухе зарегистрировал ПНЗ №10 (пересечение улиц Файзи и Бигичева). Концентрация оказалась превышена на 0,002 мг/кубометр и составила 0,012 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида выявил ПНЗ №4 (ул. Болотникова), она достигла 0,054 мг/кубометр. Этот же пункт зарегистрировал предельно допустимую концентрацию фенола — 0,01 мг/кубометр.

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 23 июня по 7 часов 24 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина