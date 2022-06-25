Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +27 градусов

В субботу, 25 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +22—27 градусов. В Казани ожидается от +25 до +27 °С. В Набережных Челнах прогнозируется от +22 до +25 градусов.

Утром в отдельных районах Татарстана возможен туман, предупреждают синоптики. Ветер северный, северо-западный умеренный. Днем порывы могут достигать 16 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели из-за влияния северных воздушных потоков днем в понедельник ожидается до +19.. +24 °С, 28 июня — до +17.. +22 °С. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.



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Татьяна Демина