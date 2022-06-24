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Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в субботу

12:37, 24.06.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в субботу
Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. В субботу, 25 июня, возможны туман и сильный ветер, предупреждают жителей синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра ночью и утром будет наблюдаться туман. Днем 25 июня ожидается сильный северный, северо-западный ветер порывами до 16 м/с.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане преимущественно в южных районах пройдут дожди. Днем ожидается северо-восточный умеренный ветер. При грозе его порывы могут достигать 15—18 м/с.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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