Татарстанцев предупредили о сильном ветре и тумане в субботу
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. В субботу, 25 июня, возможны туман и сильный ветер, предупреждают жителей синоптики.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра ночью и утром будет наблюдаться туман. Днем 25 июня ожидается сильный северный, северо-западный ветер порывами до 16 м/с.
Сегодня в Татарстане преимущественно в южных районах пройдут дожди. Днем ожидается северо-восточный умеренный ветер. При грозе его порывы могут достигать 15—18 м/с.
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