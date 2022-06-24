В Татарстане к единообразию привели написание 38 населенных пунктов

В 2022 году Министерство юстиции Татарстана завершило работу по приведению к единообразному написанию названий населенных пунктов республики. Начиная с 2018 года ведомством совместно с Росреестром были внесены названия 3 119 населенных пунктов административно-территориальных единиц региона.

Принято единое написание 38 населенных пунктов в 21 муниципалитете. До этого в их наименовании имелись расхождения различного характера — где-то отсутствовал дефис, какие-то названия писались с прописной или строчной буквы и тому подобное, сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

— Из этих 38 четырех населенных пунктов вообще в государственном каталоге не было, они не значились, — подчеркнул он.

К работе были также подключены сотрудники Фонда пространственных данных, Академии наук РТ, муниципальных образований, Института языка, литературы и искусства. Изучены справочники административно-территориального устройства, которые издавались с 1940-го по 2000 год, архивные документы, акты органов власти, проведен опрос населения.

Фото: Максим Платонов

— Были случаи, когда деревня изначально была татарской, ее наименование переводилось на русский язык, при переводе допускалась ошибка, а государственный каталог географических названий ведется на русском языке, и, соответственно, у нас разночтение появлялось. По трем населенным пунктам внесены изменения в законы республики, взяты наименования из Госкаталога, по остальным реестр Госкаталога был приведен в соответствие, — сообщил Рустем Загидуллин.

В феврале сообщалось, что Фонд пространственных данных Татарстана завершает сбор сведений о наименованиях населенных пунктов на языках российских народов.



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Ангелина Панченко