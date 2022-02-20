В Татарстане завершается сбор данных о названиях населенных пунктов на языках народов России

Фото: Максим Платонов

Фонд пространственных данных Татарстана завершает сбор сведений о наименованиях населенных пунктов на языках российских народов. Речь идет о географических объектах республики, где проживают эти народы, сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

Подобные населенные пункты находятся в 33 районах республики. Ответ поступил от 27 районов, которые подтвердили присутствие указанных народностей. Кроме того, обновлена численность населения согласно результатам более поздних переписей.

В то же время необходимую информацию не предоставили Балтасинский и Елабужский районы. Частично ее направили из Алькеевского, Верхнеуслонского, Нурлатского и Черемшанского районов.

Недавно в столице Татарстана выбирали названия для новых станций второй линии метрополитена. Согласно результатам опроса, для станции метро на пересечении улиц Фучика и Зорге было выбрано название «100-летие ТАССР», для станции на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая».



Диана Жиленкова