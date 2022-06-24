Театр «Мастеровые» в Челнах сдадут в августе

Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах готов на 80%, сейчас идет устройство фасада и инженерных коммуникаций, сообщил заместитель руководителя исполкома города в части строительства, архитектуры и землепользования Айрат Ганиев.



По его словам, планируемая дата завершения с открытием объекта — 20 августа.

Ганиев сообщил о старте работ по реконструкции парка «Прибрежный» — рабочие начали демонтировать асфальт от входа в парк со стороны гимназии «Адымнар». В планах здесь обустроить входную зону, тротуар с велодорожкой, установить точки проката спортивного оборудования и кафе и обустроить площадку для выгула собак, сообщает сhelny.biz.

В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.

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Маргарита Головатенко