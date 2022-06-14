Пользователи YouTube со всего мира сообщают о сбоях в его работе

Пользователи видеосервиса YouTube по всему миру наблюдают сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

По состоянию на 21.20 мск зафиксировано 2,7 тысячи жалоб. Около 53% пользователей жаловались на функционирование веб-сайта, 33% — на проблемы в работе приложения, еще 14% — на работу видеотрансляций.

Сбои возникали у жителей России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда других стран.

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В прошлый раз в работе YouTube наблюдались сбои в апреле. Они возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.



Дарья Акимова