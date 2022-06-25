В Казани День молодежи отметят гавайской вечеринкой и «Уличной культурой» — программа

Фото: Максим Платонов

Официально День молодежи отмечается в России 27 июня, однако в этом году он выпал на понедельник, из-за чего основные развлекательные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 25—26 числа. В программу включены и велодевичник в рок-стиле, и гавайская вечеринка, и фестиваль уличной культуры, и выступление экс-бойфренда Ольги Бузовой. «Реальное время» рассказывает о том, куда сходить.

Велодевичник в косухах

Уже сегодня состоится «Казанский велодевичник», посвященный теме рока. Обязательный дресс-код для девушек и их кавалеров — косухи, кожаные штаны, цепи, шипы, берцы и прочее. Все это не просто так, среди присутствующих разыграют призы в номинациях «Самый рокерский образ», «Самый креативный образ», «Самый крутой велорокер» и «Самый рокерский велосипед».

Фото: vk.com/velodevichnik_kazan

Регистрация на велодевичник доступна по ссылке. Участников ждут в 16.30 у театра имени Галиаскара Камала. Старт намечен в 17.00, участники проедут по улице Баумана, под Казанским кремлем, по Кремлевской набережной и финишируют недалеко от цирка примерно в 18.30.

«Уличная культура» с образовательным блоком

Основные мероприятия состоятся завтра в экстрим-парке «Урам». Первый пункт — фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика», заявки на участие в котором подали более 500 человек из 56 регионов страны.

Также с 10.00 до 21.00 в программе соревнования по скейтборду, баскетболу 3х3, BMX, паркуру, кикскутеру (самокат) и показательные выступления по стантрайдингу. На фестивале ждут пятикратного чемпиона России по BMX Ирека Ризаева, двукратного победителя соревнований класса «UCI C1» China по BMX Никиту Паустьяна, двукратного чемпиона России по самокатному спорту Дмитрия Фазолова, стантрайдера Григория Талдыкина, а также каскадера Степана Маслова, который первым в России проехал по воде на кроссовом мотоцикле и преодолел самую большую дистанцию Wheellie на озере Байкал.

Предусмотрен и большой образовательный блок. Спикеры следующие: основатель компании Rampstroy Николай Денисов, президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин, основатель и директор Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо» Валентин Работенко и другие. Они расскажут, как собрать команду, взаимодействовать с государством, о городской инфраструктуре. Начало — в 10.00 в шатре «Уличная классика».

Фото: Максим Платонов

Пройдет и защита проектов по теме уличной культуры и экстрим-спорта. Всего поступило 76 заявок из 25 регионов страны, победители смогут получить грант на свою идею до 1 500 000 рублей.

Niletto и YAPPY Truck в «Ураме»

Что еще будет в «Ураме»? Там будут работать фуд-корт, главная сцена, амфитеатр, пространства для музыки, просвещения, креатива, активного образа жизни, а также маркет молодых предпринимателей. Для каждой из площадок подготовлена своя программа. Приведем основные моменты:

С 13.30 до 15.00 на главной сцене пройдет поэтический слэм в формате шоу-кейса. Артисты из Москвы представят театрализованный поэтический перформанс «Не поэт», а от Казани на слэме выступят Илья Злой, Борис Васильев и коллективы «Альма, но не матер», «Деепричастие».

С 15.30 до 22.00 на главной сцене будут выступать артисты, в том числе рэпер Niletto, и представители талантливой молодежи, которых отобрали по итогам конкурса.

Фото: youtube.com

С 11.00 до 22.00 пройдет музыкальная программа Мобильной академии контента YAPPY Truck. Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити. Среди выступающих — Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava (Давид Манукян) и «Иванушки International».

С 14.00 до 20.00 в амфитеатре экстрим-парка пройдут танцевальные батлы по хип-хопу и данс-холлу.

С 17.00 до 18.00 на территории футбольного поля перед зрителями в жанре импровизации будут шутить артисты команды «Сытые», а с 18.00 до 20.00 в «Шатре знаний» выступят комик Павел Дедищев и резиденты Stand Up Club Kazan.

Гавайская вечеринка на казанском озере

Еще одной точкой празднования станет озеро Глубокое Кировского района Казани, где состоится гавайская вечеринка Aloha party. Сначала пройдет велоэкскурсия по подростковым клубам района, она стартует в 12.00 от молодежного клуба «Свои». Для участия в экскурсии необходима регистрация по ссылке или телефону: +7(919) 699-35-55.

Фото: Максим Платонов

Далее действие продолжится на самом озере, где пройдет мастер-класс по росписи тела хной и изготовлению гавайского ожерелья, конкурсы и танцевальный флешмоб.

Open Space Market с растениями

Сегодня и завтра на территории казанского ипподрома будет работать летний Open Space Market, объединяющий дизайнеров со всей России. В первую очередь там можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары и украшения, а также предметы интерьера, натуральную косметику и прочие экотовары.

Впервые будет работать маркет растений — можно будет не только купить, но и обменять свой цветок.

Также в программе — мастер-классы, лекции, музыкальные сеты. Площадка будет открыта оба дня с 11.00 до 20.00.

Дарья Пинегина