В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели подростка при пожаре

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В Татарстане после гибели подростка на пожаре возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109), сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, пожар начался утром 24 июня с частного сарая по улице Чернышевского в Нурлате. Сарай находился на придомовой территории. Из-за сильного ветра огонь перекинулся и на сам дом.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Среди обломков в ходе тушения пожара обнаружили тело 15-летнего подростка. Он проживал в этом доме. Предварительная причина гибели — удушье от вдыхания продуктов горения.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В прокуратуре республики уточнили, что во время пожара родители находились на работе, а бабушка работала на приусадебном участке. Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла. На место происшествия выезжал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов.

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Маргарита Головатенко