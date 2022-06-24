В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели подростка при пожаре
В Татарстане после гибели подростка на пожаре возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109), сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
По версии следствия, пожар начался утром 24 июня с частного сарая по улице Чернышевского в Нурлате. Сарай находился на придомовой территории. Из-за сильного ветра огонь перекинулся и на сам дом.
Среди обломков в ходе тушения пожара обнаружили тело 15-летнего подростка. Он проживал в этом доме. Предварительная причина гибели — удушье от вдыхания продуктов горения.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В прокуратуре республики уточнили, что во время пожара родители находились на работе, а бабушка работала на приусадебном участке. Семья благополучная, на профилактических учетах не состояла. На место происшествия выезжал прокурор Нурлата Сайяр Зиятдинов.
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