Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР
Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На пунктах сбора подготовили предметы первой необходимости, жизненно важные медикаменты и продуктовые наборы, включая детское питание, передает «РИА Новости».
Более 22 тысяч человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым