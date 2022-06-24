Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР

Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На пунктах сбора подготовили предметы первой необходимости, жизненно важные медикаменты и продуктовые наборы, включая детское питание, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Более 22 тысяч человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области.



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Татьяна Леухина