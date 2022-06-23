В Зеленодольск приехали депутаты Комитета Госдумы по туризму

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольске открылось выездное заседание Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры под руководством председателя Сангаджи Тарбаева. Главная тема — развитие пассажирских перевозок по Волге и проблемы строительства новых пригородных речных судов.

Встреча проходит на базе АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»). В совещании принимают участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алексей Ладыков, депутат Госдумы Артем Прокофьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Здесь перспективные проекты пассажирских речных судов представит глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

— Вопрос развития внутреннего туризма приоритетный, речной туризм является важным, поэтому совещание проходит в знаковом месте, — отметила Фазлеева.

Луиза Игнатьева