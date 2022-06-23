ПАО «Казаньоргсинтез»: информация о взрыве не соответствует действительности
Информация о взрыве на предприятии «Казаньоргсинтез» не соответствует действительности. Об этом сообщили «Реальному времени» представители ПАО «Казаньоргсинтез».
Во время проведения плановых профилактических мероприятий на заводе поликарбонатов работник получил термический ожог. Его оперативно доставили в больницу.
Угрозы его жизни нет. Предприятие работает в штатном режиме.
Сообщение о якобы произошедшем взрыве на «Казаньоргсинтезе» появилось в одном из telegram-каналов.
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