Скончался имам-мухтасиб Лаишевского района Равхат хазрат Гатауллин
23 июня скончался имам-мухтасиб Лаишевского района Татарстана Равхат хазрат Гатауллин, один из старейших имамов в республике. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.
— Руководство и коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан в лице муфтия Камиля хазрата Самигуллина, имамы-мухтасибы и имамы Татарстана выражают искренние соболезнования родным и близким уважаемого хазрата, — сказано на сайте ДУМ Татарстана.
Джаназа Рафхата хазрата пройдет сегодня после полуденного намаза в мечети Усады в Лаишевском районе.
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