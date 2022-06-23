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Скончался имам-мухтасиб Лаишевского района Равхат хазрат Гатауллин

11:29, 23.06.2022
Скончался имам-мухтасиб Лаишевского района Равхат хазрат Гатауллин
Фото: dumrt.ru

23 июня скончался имам-мухтасиб Лаишевского района Татарстана Равхат хазрат Гатауллин, один из старейших имамов в республике. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

— Руководство и коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан в лице муфтия Камиля хазрата Самигуллина, имамы-мухтасибы и имамы Татарстана выражают искренние соболезнования родным и близким уважаемого хазрата, — сказано на сайте ДУМ Татарстана.

Джаназа Рафхата хазрата пройдет сегодня после полуденного намаза в мечети Усады в Лаишевском районе.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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