В Минобрнауки рассказали о продолжающихся атаках на российские вузы

Фото: realnoevremya.ru / Артем Гафаров (архив)

С понедельника на российские вузы служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала хакерские атаки — вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки страны.



Специалисты совместно с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из зарубежных стран — это снизило нагрузку на ресурсы. Теперь они работают стабильно, хотя атаки продолжаются. Специалисты продолжают блокировать входящий трафик из зарубежных стран.

Фото: realnoevremya.ru

С хакерскими атаками столкнулись на этой неделе и казанские вузы. Это совпало со стартом приемной кампании. Под DDoS-атаки попали технологический, медицинский и аграрный университеты столицы Татарстана. Также с ними столкнулся и Казанский федеральный университет. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко