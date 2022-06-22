В Госдуму внесли закон о доступе ГИБДД к данным о здоровье водителей

Сегодня в Госдуму внесен законопроект об обмене информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД для своевременного отстранения водителей от управления автомобилями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас водители должны проходить медкомиссию раз в 10 лет, по истечении срока действия прав. Однако если в этот период у них возникают какие-то медицинские противопоказания к управлению машиной, информация об этом в ГИБДД не поступает вовремя.

Согласно законопроекту, информация о противопоказаниях при выдаче прав будет фиксироваться в федеральном реестре и находиться в доступе у ГИБДД. Инспекторы смогут узнать, к примеру, не состоит ли водитель на учете у нарколога или психиатра.

Фото: Илья Репин (архив)

На днях сообщалось, что МВД подготовило законопроект, в нем предлагается ряд поправок, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В документе прописали требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточили правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.

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Дарья Акимова