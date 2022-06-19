Хуснуллин провел штаб по восстановлению новых территорий

На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин провел штаб по восстановлению новых территорий, о чем он сообщил в своем telegram-канале.

Одним из важных вопросов, который обсуждался на нем, стал мастер-класс по развития Мариуполя. Речь шла о том, что будет находиться на месте комбината «Азовсталь», что смогут построить нового и что восстановить.

Хуснуллин отметил, что это очень важный объем работ. Его также провели в рамках Петербургского международного экономического форума.

В мае правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. В него вошли все заинтересованные органы. Работа будет вестись в штабном режиме.





Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова