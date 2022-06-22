Dava и Иванушки International представят YAPPY TRUCK в Казани
Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY (6+) откроется в Казани 26 июня на территории экстрим-парка «Урам». В этот день на площадке пройдет масштабный фестиваль, посвященный Дню молодежи (6+). С 10.00 до 22.00 на территории YAPPY Truck пройдут различные активности c участием звезд и инфлюенсеров.
Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт-художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Казань станет второй остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — оценить мобильную академию контента уже смогли жители Санкт-Петербурга.
Жителей и гостей города ждет встреча с художниками Максом Ломаком и Sly Dog 7, которые продемонстрируют для всех желающих свои таланты в области граффити. Весь день на территории экстрим-парка будут открыты коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола. Любители спортивных ивентов смогут посмотреть профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды «ХелиТаб» и выступление скейтеров SK8 Team.
За музыкальное сопровождение будут отвечать диджеи и звезды российской сцены, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и Иванушки International.
YAPPY Truck поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Бесплатная академия будет путешествовать по российским городам все лето: в начале июля она откроет двери для жителей Нижнего Новгорода, а завершит путешествие в августе в Москве. Для каждого города соцсеть YAPPY подготовила специальную программу: встречи и мастер-классы с инфлюенсерами, танцевальные и музыкальные шоу и конкурсы.
Справка
YAPPY (6+) — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. Всего за полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, и на сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 миллиона.
На видеоплатформе уже зарегистрировались такие популярные блогеры, как Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова и другие представители медиа.
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