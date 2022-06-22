В Минфине России предложили ограничить налоговые выплаты при увольнении работников

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, что в ведомстве предложили ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Действующим законодательством предусмотрено два вида выплат при увольнении работников. Одно — это выплаты при увольнении, другое — компенсационные выплаты. Первые освобождены от НДФЛ в размере трех окладов, вторые не предусматривают никаких ограничений. По словам Сазанова, Минфин предлагает, чтобы необлагаемый размер любых выплат при увольнении ограничивали тремя окладами.

Фото: Анна Сейтумерова

Накануне министр труда и соцзащиты России Антон Котяков объявил, что в июне в стране наблюдается рост числа безработных. Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием.



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Дарья Акимова