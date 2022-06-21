Глава Минтруда Котяков: в России выросло число безработных

Рост числа безработных наблюдается в июне в России. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Совфеда.

— Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти, — сказал министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. Сейчас есть два пути их выхода. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом.

— Есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, выплачивают все причисляющиеся выплаты трудовому коллективу и завершают деятельность. В этом случае мы во многом нацелены на работу с каждым гражданином в центре занятости, — отметил глава Минтруда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в мае 2022 года уровень регистрируемой безработицы в Казани составил 0,63%. Это один из самых высоких показателей в Татарстане, следует из данных Минтруда республики.

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