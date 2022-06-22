Ак Барс Банк повысил ставку по долгосрочным валютным вкладам физлиц до 0,5%

С 22 июня Ак Барс Банк повышает ставки по вкладам в долларах США и евро по вкладу «Просто накопить» для физических лиц. Ставка на срок 370 и 720 дней составляет 0,5% годовых. На срок 91 день ставка — 0,1%, на 181 день — 0,3%.

По вкладу «Просто накопить» предусмотрена возможность пополнения, при этом минимальная сумма вклада составляет 100 $ / €, максимальная — 100 000 $ / €.

Клиенты банка также могут открыть валютные счета в семи валютах: доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, юани, турецкие лиры, дирхамы. Обслуживание счета — бесплатно. Отслеживать состояние счета можно в приложении Ак Барс Онлайн.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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