Жительница Казани перевела мошенникам более 300 тысяч рублей

46-летняя жительница Казани перевела мошенникам более 300 тысяч рублей, поверив рассказам мошенников о том, что неизвестный оформил на ее имя кредиты. Таким образом женщина пыталась аннулировать их, сообщили в пресс-службе МВД по Казани.



В обед 10 июня женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одной из силовых структур Алексеем Свисенко. Он назвал ей инициалы незнакомого человека и сообщил, что названный — уроженец Ростовской области, представляясь ее племянником, пытается оформить кредиты на женщину в различных банках по доверенности. Незнакомец попросил потерпевшую приехать, назвав реальный адрес местонахождения структуры. Потерпевшая отказалась, сказав, что находится на работе.

Далее заявительнице позвонила женщина, представившаяся сотрудником Центрального банка РФ Юлией Олейник. Она перечислила банки, в которых жительница Казани якобы могла аннулировать кредиты, которые успел оформить «родственник». Для отклонения кредитных заявок потерпевшей предлагалось оформить в каждом из названных банков кредиты и перевести деньги на продиктованные счета и номера телефонов. Потерпевшая тремя операциями перевела полученные деньги злоумышленникам.

Женщина сообщила о случившемся сожителю, и пара пришла в силовое ведомство, чтобы найти звонившего сотрудника правоохранительных органов. Однако в ведомстве не было сотрудников с таким именем.

Фото: realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. УК РФ «Мошенничество».

Вчера сообщалось, что мошенники похитили у жителей Татарстана за сутки около 2,5 миллиона рублей. Два случая мошенничества произошли в Казани.

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Маргарита Головатенко