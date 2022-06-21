За сутки мошенники похитили у татарстанцев почти 2,5 миллиона рублей

Мошенники похитили у жителей Татарстана за сутки около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Два случая мошенничества произошло в Казани. Так, пенсионерке 1969 года рождения позвонили злоумышленники и предложили «выгодно инвестировать» деньги на фондовой бирже. Потерпевшая поверила им и, следуя их указаниям, через мобильное приложение банка перевела на продиктованные счета около 1,5 миллиона рублей.

Казанцу 1979 года рождения позвонили «сотрудники банка». Они убедили мужчину, что с его счета неизвестные пытаются похитить деньги. Якобы для предотвращения этих действий казанцу нужно было перевести сбережения на «резервный счет банка». Мужчина перевел мошенникам более 300 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Третий случай произошел в Зеленодольском районе по похожему сценарию — местному жителю 1987 года рождения позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не потерять деньги, мужчине было нужно перевести деньги на «резервный счет банка». Потерпевший перевел злоумышленникам более 600 тысяч рублей.

Недавно о хищении 1,1 млн рублей заявила в полицию жительница Альметьевска. Потерпевшая рассказала, что сама перевела эти деньги, поскольку была уверена — выполняет инструкции сотрудников банка и помогает в поимке аферистов.



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Маргарита Головатенко