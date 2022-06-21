В Минздраве России поддержали практику ускоренного вывода лекарств на рынок

В Минздраве России заявили, что поддерживают распространение практики ускоренного вывода лекарств на рынок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На днях в СМИ появилась информация, что в осеннюю сессию в Госдуме планируют подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств. В министерстве добавили, что такая практика уже применяется в ряде случаев.

Уточняется, что сейчас в стране возможность ускоренного вывода на рынок лекарств уже возможна, благодаря вступлению в силу решения Евразийской экономической комиссии об изменениях в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Фото: pixabay.com

В мае правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых допускается назначать детям лекарства без привязки к инструкции по их применению. Всего в списке 21 наименование различных групп заболеваний и состояний.

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Дарья Акимова