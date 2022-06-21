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К закрытию торгов на Мосбирже курс доллара составил 53,77 рубля

19:59, 21.06.2022
К закрытию торгов на Мосбирже курс доллара составил 53,77 рубля
Фото: pixabay.com

К закрытию торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 53,77 рубля, евро — до 56,26 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Доллар за день упал на 3,3%, евро — на 4,3%, до 56,32 рубля. По мнению аналитиков «Фридом финанс», падение валюты может быть связано с новостями об ограничениях некоторыми банками валютных переводов внутри России.

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня к 18:00 курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Утром американская валюта на Мосбирже снизилась до 55 рублей, что произошло первый раз с июня 2015 года. Также евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года.

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Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы

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