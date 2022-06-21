Курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года
Курс евро на Московской бирже опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 17.29 мск, стоимость евро составляла 57,0927 рубля. На 17.31 мск, курс евро снизился до 57,05 рубля, доллара — до 54,39 рубля.
Сегодня утром доллар на Мосбирже опустился ниже 55 рублей, что произошло первый раз с июня 2015 года. Его официальный курс, установленный Банком России на сегодня, — 56,1727 рубля.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым