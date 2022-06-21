Курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 17.29 мск, стоимость евро составляла 57,0927 рубля. На 17.31 мск, курс евро снизился до 57,05 рубля, доллара — до 54,39 рубля.

Фото: wikipedia.org

Сегодня утром доллар на Мосбирже опустился ниже 55 рублей, что произошло первый раз с июня 2015 года. Его официальный курс, установленный Банком России на сегодня, — 56,1727 рубля.



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Дарья Акимова