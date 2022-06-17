Путин заверил, что Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины

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Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на XXV Петербургском международном экономическом форуме.



— Есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана, — сказал глава государства.

Путин также обратил внимание, что есть другая опасность — украинское зерно может пойти в счет оплаты оружия. По его словам, это «будет совсем грустно».

Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ ближе в 16 часам. Оно было запланировано на 14.00, но его перенесли в связи с DDoS-атаками.



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Татьяна Демина