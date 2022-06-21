Верховный суд Татарстана посадил на 30 лет массажистку с другом за убийство в Челнах

Сегодня Верховный суд РТ огласил приговор по делу о жестоком убийстве владельца челнинском мастерской ради 5 млн рублей в его сейфе. За это преступление массажистка Эльвира Ахметова получила 12 лет колонии общего режима, ее сожитель Александр Корнилов — 18 лет колонии строго режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В качестве компенсации морального вреда с осужденного взыскали 2 млн рублей, с осужденной — 1 млн.

Судом установлено, что 8 мая прошлого года Ахметова пришла домой к будущей жертве с бутылочкой спиртного, куда предварительно добавили снотворное. Выпивать хозяин отказался, но она уговорила его на чашечку чая и подмешала снотворное туда. Когда мужчина уснул, впустила в его квартиру Корнилова. Целью обвиняемых были 5 млн в сейфе бизнесмена, о которых тот обмолвился раньше. Однако найти ключ от сейфа парочка не смогла, а когда хозяин проснулся — Корнилов отключил его ударом биты по голове. Позже эксперты насчитали таких ударов не меньше 100.

Из квартиры покойного его убийцы унесли 1 тысячу 700 рублей. По записям наружных камер их вычислили по горячим следам. В суде вину за случившееся они пытались свалить друг на друга.