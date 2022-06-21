ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами еще на год

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила иностранным футболистам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России. До этого, в начале марта, федерация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня этого года.

Кроме того, ФИФА в марте внесла поправки в регламент, позволяющие украинским футболистам перейти в тот или иной клуб в любой момент. Все эти решения связаны с проведением спецоперации России на Украине.

Фото: pixabay.com

В мае ФИФА опубликовала итоговый список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Среди судей, которые будут судить матчи мундиаля, нет ни одного представителя России. В предварительный список судей на мундиаль входил российский арбитр Сергей Карасев.

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Дарья Акимова