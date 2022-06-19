В Роспотребнадзоре считают, что в России нет необходимости в массовой вакцинации против холеры

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимость в массовой вакцинации против холеры отсутствует. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, степень риска заражения в настоящее время невысокая. Кроме того, меры, принимаемые Роспотребнадзором, снижают эти риски. В том числе, его сотрудники работают, чтобы россиянам не пришлось экстренно прививаться.

Попова добавила, что есть российская вакцина против холеры, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.

Фото: Максим Платонов

15 июня Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы в России в связи с сохраняющейся угрозой активизации ее природных очагов на территории страны и рисков завоза заболевания из неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств. Главам регионов рекомендовано обеспечить готовность органов исполнительной власти и медучреждений к мероприятиям, направленным на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемиологических рисков активности природных очагов, расположенных на территории страны.

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Дарья Акимова