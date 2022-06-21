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Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса

09:58, 21.06.2022
Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял четвертое место по уровню административного давления. Республика за год поднялась на 56 позиций в рейтинге российских регионов.

Также Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса. В 2021 году зафиксировано всего 13 обращений представителей МСБ с жалобами на преследования. В текущем году поступило три жалобы.

Фото: Олег Тихонов

С января по май 2022 года к уполномоченному при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву поступило 1 508 устных и письменных обращений от бизнесменов республики.

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Ангелина Панченко
Общество Татарстан

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