Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса

Татарстан занял четвертое место по уровню административного давления. Республика за год поднялась на 56 позиций в рейтинге российских регионов.



Также Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса. В 2021 году зафиксировано всего 13 обращений представителей МСБ с жалобами на преследования. В текущем году поступило три жалобы.

Фото: Олег Тихонов

С января по май 2022 года к уполномоченному при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву поступило 1 508 устных и письменных обращений от бизнесменов республики.



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Ангелина Панченко