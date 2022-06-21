Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса
Татарстан занял четвертое место по уровню административного давления. Республика за год поднялась на 56 позиций в рейтинге российских регионов.
Также Татарстан стал лидером по снижению уголовного преследования бизнеса. В 2021 году зафиксировано всего 13 обращений представителей МСБ с жалобами на преследования. В текущем году поступило три жалобы.
С января по май 2022 года к уполномоченному при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фариду Абдулганиеву поступило 1 508 устных и письменных обращений от бизнесменов республики.
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