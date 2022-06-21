В России на защиту от наводнений направят более 25 млрд рублей до 2024 года

На улучшение противопаводковой защиты до 2024 года предусмотрено 25,8 млрд рублей — мероприятия против наводнений и паводков помогут защитить от них более 330 тысяч россиян, сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.



Одно из самых капиталоемких направлений — строительство защитных дамб. На их строительство в текущем году предусмотрено более 6 млрд рублей, всего на три года — 16 млрд.

По словам Кириллова, важно точно определять потенциально опасные территории и закреплять их в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Без дополнительной защиты строитель на участках с рисками наводнений после внесение в ЕГРН запрещено.

Границы опасных участков определяют субъекты. Эта работа выполнена на 60%, необходимость обозначения границ есть еще в 8,4 тысячи населенных пунктах. Зоны затопления установлены для 5,3 тысячи населенных пунктов. Полностью выполнили эту работу 32 региона страны, включая Татарстан, сообщает ТАСС.

В этом году в Татарстане, Пермском и Алтайском краях, Тыве и Чечне, а также в Ярославской области начнется строительство гидротехнических сооружений для защиты от наводнений. Всего на инженерную защиту указанных регионов предусмотрели 2,9 млрд рублей из федерального бюджета.



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Маргарита Головатенко