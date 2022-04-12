В этом году в Татарстане стартует строительство гидротехнических сооружений для защиты от наводнений

В этом году в Татарстане, Пермском и Алтайском краях, Тыве и Чечне, а также в Ярославской области начнется строительство гидротехнических сооружений для защиты от наводнений. Подобные работы продолжатся еще в восьми российских регионах, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Всего на инженерную защиту указанных регионов предусмотрели 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. Например, запланировано укрепление берегов Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье, Волгоградского — в Вольске, реки Дон в районе Павловска, Волги в Рыбинске, реки Уруп в станице Преградной.

Фото: ru.wikipedia.org (Куйбышевское водохранилище)

Помимо этого, продолжится реконструкция защитных дамб на реке Томи в Междуреченске, на Горьковском водохранилище в Юрьевце, на реке Сылве в Кунгуре. Во Владимирской области намерены реконструировать гидротехническое сооружение через реку Колпь.

— 14 регионов уже заключили госконтракты с подрядчиками, строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время. На шести объектах завершить работы планируют до конца этого года, — рассказала замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.

Вчера сообщалось, что в 21 регионе страны начался масштабный весенний паводок. Наибольшее количество приусадебных участков затопило в Кемеровской и Смоленской областях. О том, как Татарстан стал готовиться к паводку, — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова