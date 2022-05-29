РБК: из России за полгода уедут около 40 тысяч IT-специалистов

Россию за первое полугодие 2022 года покинут около 40 тысяч IT-специалистов, сообщает РБК со ссылкой на исследование ассоциации компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт», в котором приняли участие 163 компании.



Уезжают в основном сотрудники центров разработки зарубежных компаний, «материнские» структуры которых закрыли офисы в России, отмечается в исследовании. Миграция в этой категории составляет в среднем 30% от всего персонала, которому предложили уехать. Это и работники российских компаний, которые лишились заказчиков с зарубежного рынка и переместили свои офисы в другие страны. В третьей категории — фрилансеры.

Согласно результатам исследования, до половины из 40 тысяч IT-специалистов должны вернуться до конца текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% IT-специалистов, уезжавших ранее из России, вернулись в страну.

Маргарита Головатенко