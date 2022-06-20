В Казани возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины сожительницей в ходе пьяной ссоры

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Приволжском районе Казани в одной из квартир местная жительница нанесла смертельные удары ножом мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, утром 18 июня в Казани в одной из квартир по ул. Комарова 52-летний мужчина и его 58-летняя сожительница, злоупотребив алкоголем, поругались. В ходе ссоры женщина нанесла ему несколько ударов ножом в область груди, из-за которых тот потом скончался.

Женщина полностью признала вину и написала явку с повинной. Обвиняемую заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня стало известно, что 46-летний безработный житель Татарстана признался в убийстве отца, написав явку с повинной. Тело 75-летнего хозяина дома по улице Джалиля в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района нашли 16 июня с множественными ранами в области головы, переломами костей, ребер и ссадинами конечностей. Конфликт между родственниками произошел из-за разногласий в вопросах наследуемого имущества и распоряжением им в дальнейшем.



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Дарья Акимова