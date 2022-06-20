Сделки по выкупу иностранных активов в России оцениваются в 128 млрд рублей — Knight Frank

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России за последние два месяца выросли и составили более 25,4 млрд рублей, подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank Russia. Согласно их прогнозу, динамика роста продолжится и достигнет 31,6 млрд рублей по итогам второго квартала этого года. Таким образом, в условиях жестких экономических санкций инвесторы сохраняют позитивный настрой — с начала года общий объем вложений составит 128 млрд рублей, что выше прошлогоднего полугодового результата.

Драйвером роста стали сделки по продаже бизнеса компаний, которые приняли решение уйти с рынка России.

— Зачастую в периметр таких сделок попадают как недвижимые активы, так и средства производства, персонал, бренд, продуктовая линейка и прочее, — отмечают аналитики Knight Frank Russia.

К ним относятся продажа бизнеса пивоваренной компании Carlsberg, производителя сыров Valio, производителя кофе Paulig, сети ресторанов «Макдоналдс» и другие.

— Иногда эти сделки носят формальный характер и представляют собой больше передачу активов в доверительное управление с целью избежать попадания владельца под санкции, — отмечают в Knight Frank Russia.

Лидером спроса стали площадки под девелопмент, на них пришлось 57% от всего объема инвестиций. При этом упал интерес к офисной и торговой недвижимости: на них пришлось 13% и 15% от общего количества сделок соответственно.

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Луиза Игнатьева