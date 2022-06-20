В Казани количество субъектов МСБ и самозанятых за год увеличилось на 23%

В Казани количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и самозанятых увеличилось до 148,5 тыс. — это на 28,1 тыс., или на 23% больше, чем было в июне прошлого года, сообщили в мэрии города.



Наибольший рост — на 24,9 тыс., или 60% — зафиксирован среди самозанятых. Их число в столице Татарстана выросло до 67 тысяч.

Количество субъектов МСБ за год увеличилось на 3,3 тыс., или 4,2% — до 81,7 тысячи. Более 36 тыс. — индивидуальные предприниматели, 44,5 тыс. — малые и микропредприятия и еще 195 — средние предприятия.

За четыре месяца 2022 года самозанятые перечислили в бюджет города 93,6 млн рублей налога на профессиональный доход. По итогам первого квартала зафиксирован рост налоговых платежей и от субъектов МСБ. В бюджет города поступило 1,5 млрд рублей налогов, что на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Доля налоговых поступлений от МСБ в городском бюджете составила 45%.

Фото: pixabay.com

В марте сообщалось, что количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году в Татарстане не уменьшилось, а даже немного увеличилось — на 5 710 человек. Однако пандемия СОVID-19 все-таки привела к сокращению числа субъектов МСП в РТ на 3%.

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Маргарита Головатенко