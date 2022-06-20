В Челнах с помощью камер наблюдения в 2022 году раскрыли более 180 преступлений

В Набережных Челнах за пять месяцев 2022 года раскрыли 183 преступления и пресекли 896 административных правонарушений. Об этом сообщил заместитель начальника УВД города, полковник полиции Михаил Чекмарев.



Сейчас к серверам АПК «Безопасный город» подключено 3 125 видеокамер, в том числе в местах массового отдыха граждан и на улицах — 856 видеокамер.

В Челнах планируют установить еще 154 камеры в 47 местах, включая общественные пространства, транспортные развязки и выезды из города. 87 камер будет с распознаванием лиц, 61 — с распознаванием государственных регистрационных знаков транспортных средств, еще шесть камер — обзорные.

В городской черте расположено 16 садово-дачных обществ, камеры устанавливают и на их территориях.

— Хочу отметить, что не во всех садово-дачных обществах приняты все необходимые меры по обеспечению правопорядка. В четырех из них отсутствует видеонаблюдение, это садовые общества «Алма», «Союз-Н», «Кама-2», «Бережок». Также в трех обществах отсутствует кнопка тревожной сигнализации с экстренным вызова полиции — «Кама-2», «Алма», «Союз-Н», — сказал Чекмарев.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске до конца текущего года в рамках развития системы «Безопасный двор» планируется установить 987 новых камер видеонаблюдения. К концу 2021 года в городе установили 1 890 камер в 544 домах, 245 — в парках и скверах, 72 — на набережной в поселке Красный Ключ, восемь — в парке «Дуслык» в селе Большое Афанасово.

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Маргарита Головатенко