В Нижнекамске до конца 2022 года планируют установить 987 камер видеонаблюдения

Фото: Максим Платонов (архив)

До конца текущего года в рамках развития системы «Безопасный двор» в Нижнекамске планируется установить 987 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

По словам руководителя Нижнекамского МРУЭС Руслана Тагирова, к концу 2021 года в городе установили 1 890 камер в 544 домах, 245 — в парках и скверах, 72 — на набережной в поселке Красный Ключ, восемь — в парке «Дуслык» в селе Большое Афанасово.

Кроме того, в Нижнекамске запланирована замена обычных домофонов подъездов на современные с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД. Генеральный директор компании «Таттелеком» Айрат Нурутдинов заявил, что это будет сделано за счет компании.

Фото: Максим Платонов (архив)

На начало июня в социальных учреждениях Казани функционировали 279 камер видеонаблюдения. В общей сложности в первом полугодии планируется установить еще 463 таких объекта.



Дарья Акимова